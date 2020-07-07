Haftada iki gün gelip tesisat malzemesi çalıyor
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Haftada iki gün gelip tesisat malzemesi çalıyor

Bodrum'da bir eve giren hırsızın tesisat malzemeleri çalma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haftada iki gün gelip tesisat malzemesi çalıyor
07.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:35

Bodrum'da bir eve giren hırsızın tesisat malzemeleri çalma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçede bir şey bulamayan hırsız iki vana bir tesisat borusu çalarak kaçtı. İki gün ara ile tekrar gelen tesisat hırsızı bu sefer de bahçe lavabosunun üzerinde bulunan musluğu çaldı.

Olay, Akçaalan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve su tesisatı işi ile uğraşan İlyas Uyanık adlı vatandaşın evinde yaşandı. Sabaha karşı 04.30 sularında Uyanık'ın bahçesine giren kimliği belirsiz bir şahıs, Uyanık'ın bahçesindeki tesisat malzemelerinin bir kısmını çaldıktan sonra bölgeden ayrıldı. 2 vana, 1 musluk çalan hırsız 2 gün aradan sonra tekrar gelerek bu sefer bahçe lavabosundaki muslukları söküp gitti. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Evinde daha önce de 4-5 kez hırsızlık vakası yaşandıktan sonra bahçeye güvenlik kamerası taktırdığını dile getiren İlyas Uyanık, "Ben tesisatçıyım, bahçemde çeşitli malzemeler var. Benim evimde daha önce de hırsızlık vakaları oldu. Bataryalar, ısıtıcılar, havluluklar çalındı. Ben de güvenlik kamerası taktırdım. Önceki gün sabaha karşı 04.30 sularında hırsız bir kez daha gelmiş, yine çeşitli malzemeleri çalıp gitmiş. Evimin bahçesi tel örgü ile çevrili, üzerinden atlayıp girmiş" ifadelerini kullandı.

Haftada 2 kez geliyor

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde kimliği tespit edilebilecek kadar açık görünen hırsız, bugün sabaha karşı yine aynı yere gelerek bahçedeki tesisat hurdalarını çalıp gitti. Hırsızlık anları bir kez daha güvenlik kamerasına yansıdı.

Jandarmaya başvuran ev sahibi İlyas Uyanık, "Ben hırsız gelir diye 03.30'a kadar uyumadım bekledim. Ben uyuduktan sonra 04.00 sularında gelmiş, hurda tesisat malzemelerini alıp götürmüş. Bahçe etrafındaki duvar ve onun üzerindeki tel örgüyü atlayıp istediğini alıp götürüyor. Haftada 2 kez geliyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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