Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün "Haftada İki Gün Balık, Hayat Boyu Sağlık" projesi kapsamında, balık ve sağlık konusunda çocuklarda farkındalık oluşturma etkinliği gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çocuklar Evi Kreş ve Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Ziraat Yüksek Mühendisi Betül Güneş, Yüksek Su Ürünleri Mühendisi Füsun Erkan Yurdabak katıldı.

Etkinlikte çocuklara, Türkiye'de balık tüketimi, çocukların sağlıklı gelişimi için balık yemenin önemi, balığın vücudumuza yararları, balık çeşitleri ve balığın yaşam alanları konularında bilgiler verildi.

Yapılan toplantının ardından çocuklara hediye dağıtıldı.