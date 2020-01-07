: "Haftada 4 gün çalışma" önerisi

07.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:57

"İnsanların ailelerine, sevdiklerine, hobilerine ve kültür gibi hayatlarının diğer yönlerine daha fazla vakit ayırmayı hak ettiklerine inanıyorum" Finlandiya vatandaşlarının daha az çalışmasına izin vermek önemli. Bu sözler Avusturya'da en genç ikinci hükümet lideri olarak anılan 34 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e ait.

Marin, çalışma hayatında herkes için bir sonraki adım olarak tanımladığı yeni sistemi hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Önerdiği sistem ise haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi. Çiçeği burnunda Başbakan neden bu sisteme geçmeyi hedeflediklerini de anlattı. "Bence aileler kültür faaliyetlerine, sevdiklerine hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu amaçla Finlandiya'da çalışma saatlerinin yeniden düzene sokulması önemli."

Sosyal Demokrat Partinin lideri Sanna Marin, Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de daha kısa çalışma sürelerini savunuyordu.

ÖNERİLEN SİSTEMİ UYGULAYANLAR VAR

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında teknoloji devi Microsoft'un Japonya şubesi de bir ay boyunca gerçekleştirdiği denemede çalışanlarına haftada 3 gün izin vermiş, denemenin sonunda verimliliğin yaklaşık yüzde 40 arttığı görülmüştü…

Avusturya gibi Rusya'da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın üretkenliği artırmak için yürürlüğe koyulması planlanan haftada 4 gün çalışma sistemini test ettiği değerlendirdiği belirtiliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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