Haftada 1 gün eğitimle lise diploması ve ustalık belgesi alacaklar

05.11.2019 10:02

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından zorunlu eğitim kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerinde, haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletmelerde eğitim gören öğrenciler, hem lise diploması hem de ustalık belgesi almaya hak kazanacak.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, haftada 1 gün okulda, 4 gün ise işletme ortamında eğitim alıyor. Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle 11.Sınıf sonunda kalfalık, 12.Sınıf sonunda ise 'Ustalık Belgesi' almaya hak kazanıyor. Öğrencilerin sigortaları, devlet tarafından yapılırken, iş yerinde öğrencilere, asgari ücretin üçte biri kadar maaş veriliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Kaban, "2019-2020 egˆitim-o¨gˆretim yılı itibarı ile mesleki egˆitim merkezi o¨gˆrencileri lise diploması alabilecek. Mesleki Egˆitim Merkezleri, u¨lkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını kars¸ılayabilmek adına c¸alıs¸malarını su¨rdu¨rmektedir. Mesleki egˆitim merkezinde okuyan o¨gˆrencilere 11. sınıfın sonunda Kalfalık Belgesi, 12. sınıfın sonunda ise Ustalık Belgesi verilecektir. Yapılan yeni du¨zenleme ile 2019-2020 egˆitim-o¨gˆretim yılı itibarı ile mesleki egˆitim merkezi o¨gˆrencileri, lise diploması alabilecek. Bu c¸erc¸evede o¨gˆrencilerin, ac¸ık ortao¨gˆretim yoluna ilaveten mesleki egˆitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkan tanınmıs¸tır. Bo¨ylece mesleki egˆitim merkezlerindeki o¨gˆrenciler diploma alabilmek ic¸in fark derslerini ya ac¸ık o¨gˆretim kurumları yoluyla ya da mesleki egˆitim merkezlerinde yu¨z yu¨ze egˆitim yoluyla tamamlayabilme imkanına sahip olabilecektir. Öğrenciler haftada 1 gün okulda, 4 gün işletme ortamında işbaşında aldıkları eğitimlerle 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ise ustalık belgesi almaya hak kazanıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

İŞLETMEYE DEVLET DESTEĞİI·s¸ yerinde çırak çalıştıran işletmeye devlet desteği verildiğini belirten Kaban, "O¨gˆrenciler teorik ders go¨rmek u¨zere o¨gˆrenim su¨resince haftanın bir gu¨nu¨ okula gelecek digˆer gu¨nler ise is¸ yerlerinde pratik o¨gˆrenim go¨recektir. O¨gˆrenim tam gu¨ndu¨r. Kayıt yaptıran c¸ırak o¨gˆrenciler o¨gˆrenim su¨resince is¸ kazaları ve meslek hastalıklarına kars¸ı sigortalı olmaktadır ve primleri devletimiz tarafından o¨denmektedir. 22 yas¸ını doldurmus¸, meslegˆinde 1 gu¨n dahi sigortası olan c¸alıs¸anların kalfalık sınavına girme hakları bulunmaktadır. Yine 22 yas¸ını doldurmus¸ meslegˆinde 5 yıl ve u¨zeri sigortası olan c¸alıs¸anlarda ustalık sınavına girerek belgelerini alabilirler. Bu tu¨r c¸alıs¸anlar sigortalılık su¨relerini belgelendirerek merkezimize bas¸vurduklarında adaylarımız teorik ve uygulamalı sınavlarına girerek belgelerini almaya hak kazanırlar. Kalfalık ve ustalık sınavları merkezimizde 2 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır. Ustalık yeterliligˆini kazanmıs¸ aday c¸ırak, kalfa, teknik egˆitim okul ve kurumları, o¨gˆrencilerinin is¸ yerlerindeki egˆitiminden sorumlu bir is¸ yerinde c¸ırak c¸alıs¸tırmak ic¸in alınması zorunlu olan belgedir. Ustalık belgesine sahip olan kis¸iler merkezimize bas¸vurarak 40 saatlik kısa bir egˆitimden sonra bu belgeyi almaya hak kazanmıs¸ oluyorlar. Bu egˆitimler c¸alıs¸anlar magˆdur olmasın diye genelde mesai saatleri dıs¸ında yapılmaktadır" diye konuştu.9.sınıf öğrencisi Aylin Beriş ise "1 gün okula gelip, 4 gün de iş yerlerinde çalışıyoruz. Yeni sistemle birlikte 4 yıl sonunda hem meslek lisesi diploması hem de ustalık belgesi alacağız. Mezun olduktan sonra kendi iş yerimizi açabileceğiz. Bu imkanı bize sağlayan devletimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.