Hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolda yoğunluk oluşturdu
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Hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolda yoğunluk oluşturdu

SOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yolda yoğunluk oluşturdu
05.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:32

SOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlama kararının iptal edilmesinin ardından, hafta sonunu İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara düştü. Hafta sonu tatili için yola çıkanlar, TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. TEM yolu Ankara yönünde mesai bitiş saatinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu ilerleyen saatlerde daha da arttı. Bazı bölgelerde araçlar adım adım ilerledi. Polis ekipleri, yolda olası kazalara karşı önlemler alarak sürücülere uyarılarda bulundu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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