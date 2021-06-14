Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul'dan Bilecik'e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Hafta sonunu kiraz ve ceviz bahçesinde geçirmek için İstanbul'dan Bilecik'e gelen kişi devrilen traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Dereli Damları mezrasında meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden 57 yaşındaki Enver Uysal, pandemiden dolayı rahat bir hafta sonu geçirmek için memleketi Gölpazarı'na geldi. Daha sonra 11 AK 080 plakalı traktörü ile kendisine ait bahçesindeki bahçede kiraz ve ceviz ağaçlarının arasını sürmeye başladı. Bu esnada devrilen traktörün altında kalan Enver Uysal, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, merhumun cansız bedeni Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul trafiğinde 'pes' dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
İstanbul trafiğinde "pes" dedirten görüntü: Kız arkadaşıyla motorda yer değiştirdi
Kızını parka götüren babayı katletmişlerdi! Şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Kızını parka götüren babayı katletmişlerdi! Şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Yolun karşısına geçmek isteyen anne kıza araç çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta sonunu geçirmek için geldiği tarlasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:32:07. #1.13#

title