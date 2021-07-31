Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu
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Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ilçeye gelen ziyaretçiler, tarihi çarşının Arnavut kaldırımlı sokaklarını, müzeleri ve estetik biçimde şekillendirilmiş 6-8 odalı konakları gezdi.

Seyir teraslarından şehri görme fırsatı yakalayan tatilciler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri tattı, lokum ve hediyelik eşyalardan satın aldı.

Almanya'dan gelen Recep Yaprak, AA muhabirine, Safranbolu'ya her yıl gezmeye geldiklerini söyledi.

Safranbolu'dan lokum alıp Almanya'ya götürdüklerini belirten Yaprak, normalleşme süreciyle daha rahat seyahat ettiklerini anlattı.

Tarihi çarşı esnafı Nurhayat Yüksel de salgın nedeniyle Safranbolu'nun 2 yıldır sessiz olduğunu kaydetti.

Normalleşme süreciyle ilçede turist yoğunluğu yaşanmaya başladığını dile getiren Yüksel, "İlçemizde gurbetçi misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Kurban Bayramı zaten çok hareketli geçti. Esnaf nefes aldı. Yoğunluk devam ediyor. Safranbolu özüne döndü diyebilirim." diye konuştu.

Ailesiyle lokum dükkanı işleten İlayda Makasçı ise Kurban Bayramı'nın çok yoğun geçtiğini dile getirerek, "Keşke hep yoğun olsa. Safranbolu turisttik bir ilçe. Turist hareketliliğinin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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