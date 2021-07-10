Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu
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Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Safranbolu'da yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Kültür Sanat

Kültür turizminin önemli noktalarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kültür turizminin önemli noktalarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler nedeniyle ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme sürecinin 3. etabının başlamasının ardından UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi ilçe, hafta sonunun ilk gününde ziyaretçilerin akınına uğradı.

Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerden Safranbolu'ya gelen ziyaretçiler, Arnavut kaldırımlı sokaklar, müzeler, seyir terasları, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

"Misafirlerimize hizmetin en iyisini sunuyoruz"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, 1 Temmuz itibarıyla başlayan hareketliliğin özellikle hafta sonunda doruk noktaya ulaştığını söyledi.

Uzun bir aradan sonra başlayan hareketlilik nedeniyle esnafın yüzünün güldüğünü ifade eden Ergüder, "Eski günlere dönüyor olmak, hepimizi mutlu etti. Salgın kurallarını çok titiz şekilde uygulayarak, gelen misafirlerimize hizmetin en iyisini sunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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