Hafta sonunu denizde değerlendirdiler
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Hafta sonunu denizde değerlendirdiler

Hafta sonunu denizde değerlendirdilerSOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından, İzmir'deki bazı vatandaşlar Çeşme'deki Ilıca Plajı'na geldi.

06.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:07

Hafta sonunu denizde değerlendirdiler

SOKAĞA çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından, İzmir'deki bazı vatandaşlar Çeşme'deki Ilıca Plajı'na geldi. Kumsala şemsiyelerini kuran vatandaşlar, denizin tadını çıkardı.

Koronavirüse karşı verilen mücadelede başarıya ulaşılmasının ardından uygulanan kontrollü sosyal hayat politikası sonrasında, vatandaşlar yalnızca caddeleri ve sokakları değil, plajları da doldurmaya başladı. Bu hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından, İzmir'deki bazı vatandaşlar vakitlerini denizde geçirmeyi tercih etti. İzmir'in turizmiyle ünlü Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı'na gelen İzmirliler, denizin tadını çıkardı. Sahile şemsiyelerini kuran vatandaşlar, çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Öte yandan, Çeşme Belediyesi'nin sosyal mesafenin sağlanması için Ilıca Plajı'na kazık ve ip kullanarak yaptığı izolasyon locaları boş kaldı.

'KISITLAMANIN İPTALİ İYİ OLDU'

Kuzenleriyle birlikte denize gelenlerden Osman Ekşi, "Uzunca bir süredir evde kendimizi karantinaya almıştık ve zorunlu hallerde dışarı çıkıyorduk. Çok bunaldık ve buraya gelmek istedik. Burada gönlümüzce vakit geçirip stres atıyoruz. Oldukça yorulmuştuk, burası hepimize iyi geldi" dedi.

İstanbul'daki özel bir hastanede çalışan sağlıkçı Zikri Özer ise, sürecin sağlık çalışanları olarak kendilerini çok yıprattığını belirterek, "Kısıtlama kararının iptal olması bizim için çok iyi oldu. İstanbul'dan geldik ve 3 gündür buradayız. Oldukça eğlendik ve kendimizi boşalttık" dedi.

Hafta sonunu denizde değerlendirdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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