Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar TEM ve D100'de yoğunluk oluşturdu
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Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar TEM ve D100'de yoğunluk oluşturdu

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar TEM ve D100'de yoğunluk oluşturdu -Tatile gitmek isteyen vatandaşların TEM'de oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bulan vatandaşların hafta sonunu il dışında geçirmek isteyince TEM Otoyolu...

05.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:31

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar TEM ve D100'de yoğunluk oluşturdu

-Tatile gitmek isteyen vatandaşların TEM'de oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi

KOCAELİ - Sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesini fırsat bulan vatandaşların hafta sonunu il dışında geçirmek isteyince TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde yoğunluk oluştu.

Hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrasında il dışına gitmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nu kilitledi. İstanbul'dan ve çevre illerden hafta sonu tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların, mesai saatlerinin sonlanmasının ardından yola çıkması nedeni ile TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Ankara istikametinde kilometrelerce yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Kocaeli geçişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği Tem Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar TEM ve D100'de yoğunluk oluşturdu

Kaynak: İHA

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