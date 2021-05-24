Hafta sonunda Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı
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Hafta sonunda Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

Hafta sonunda Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı
Bültenler - Haberler | Güncel

Akhisar Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı insan sirkülasyonun azaldığı cadde ve sokaklarda yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için birçok noktaya mama ve yem bırakıyor.

Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Akhisar Belediyesi, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını unutmadı.

Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı personel tarafından başta ana cadde ve sokaklar üzere kentin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama kuşlar için ise yem bırakıldı.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sadece kent merkezine değil, birçok noktada kedi ve köpekler için mama, güvercinler için ise yem ve su bırakıldı.

Kaynak: Bültenler

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