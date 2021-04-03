Hafta sonunda alışveriş akını

Eskişehir'de hafta sonu alışveriş iznini fırsat bilen vatandaşlar esnekliğinin son saatlerinde marketlere akın etti.

Eskişehir'de hafta sonu alışveriş iznini fırsat bilen vatandaşlar esnekliğinin son saatlerinde marketlere akın etti.

Eskişehir'de uzun bir aradan sonra hafta sonu yasağı uygulanmaya başlandı. Alışverişlerini hafta sonuna bırakan vatandaşlar yasağın son saatlerinde adeta marketlere akın etti. Saat 17.00'de alışveriş esnekliğinin bitmesine kısa süre kala market önlerinde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafenin unutulduğu kuyruklar görenleri hayrete düşürürken bir yandan da tedirgin etti. Bazı vatandaşların market önlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayarak sohbet, muhabbet ediyor olması ise gözlerden kaçmadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı