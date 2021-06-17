Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi?

Koronavirüs pandemisinden dolayı hayatımızı kısıtlayan yasaklar ne zaman kalkacak sorusu merak konusu oldu. Aşılama hızının artması ile vefat ve ölüm sayısının düşmesinin ardında. Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi?

Koronavirüs pandemisinden dolayı hayatımızı kısıtlayan yasaklar ne zaman kalkacak sorusu merak konusu oldu. Aşılama hızının artması ile vefat ve ölüm sayısının düşmesinin ardında. Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? Hafta içi ve pazar günü yasakları bitecek mi? İşte detaylar haberimizde…

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-¬05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamalarının devam edeceğini bildirmişti. Bu bilgilere göre yasakların haziran sonunda bitmesi ön görülüyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti. Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.

Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.

PAZAR GÜNÜ YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran tarihli genelgesine göre kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ¬05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.