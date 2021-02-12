Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak sorusunun detayları

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar devam ederken vatandaşlar hafa sonu sokağa çıkma yasağı ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? sorusu merak edilen konular arasında. 2020 Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs sürecinde dönem dönem çeşitli kısıtlamalara gidildi. Son dönemde uygulanan sokağa çıkma yasağı da yaklaşık 1 aydı devam ediyor ve hafta içi-sonu farklı saatlerde uygulanıyor. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak? 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

HAFTA SONU YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Hafta sonu yasakları Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00 arası hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Hafta sonu yasakları Mart ayında kalkacağı iddia ediliyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak oan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

ÇİÇEK SATAN YERLERE SEVGİLİLER GÜNÜ MUAFİYETİ

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 14 ŞUBAT GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Salgınla mücadelede, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine birçok tedbir kararının alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesi

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.

30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde (1. madde hariç);

1. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda; illerde Valilerimiz tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin 02.12.2020 Çarşamba gününden itibaren 10:00-16:00 arası olacak şekilde belirlenmesi ve personel servis saatlerinin bu mesai saatlerine göre yeniden düzenlenmesi,

2. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,

3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,

4. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesi,

5. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi,

6. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında;

Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi,

Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması,

7. Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,

Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması,

8. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması,

9. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi,

10. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi,

Gerektiği değerlendirilmektedir.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri

dâhil),

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

4. Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

5. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

6. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

7. İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

8. Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

9. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan

Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

14. İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

23. Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

26. İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

30. Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar ile buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı

şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

31. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

32. ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

33. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

34. Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,