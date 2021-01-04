Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede, hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci bir karara kadar uygulanacağı belirtilmişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının sona erebileceği iddiaları vaka sayısında bazı illerde yaşanan düşüşle beraber gündeme geldi. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının biteceği tarih son gelişmeler ile takip ediliyor. Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İçişleri Bakanlığı ikinci bir karar alınıncaya kadar hafta sonu yasaklarının geçerli olacağını açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı ya da Bakanlık'tan yasakların sona ereceği tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. İşte Hafta sonu yasakları ne zaman bitiyor? Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? sorularının detayları....

HAFTA SONU NE ZAMAN YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Yılbaşında da 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yayımlanan genelgeye göre, bu kısıtlamalar yeni bir karar alınıncaya dek devam edecek.

Kısıtlamaların sona ereceği tarihle ilgili İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama gelmedi. Kısıtlamaların vaka sayısına göre Bilim Kurulu tavsiyeleriyle nihai karara ulaşması bekleniyor

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

GÜNLÜK HASTA VERİLERİNDE DÜŞÜŞ

Yasakların başladığı aralık ayında günlük hasta sayısı 20 binin üzerine çıkmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 3 Ocak corona virüsü verilerine göre günlük hasta sayısı 10 binin altına inmiş durumda. Son verilere göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 488'e yükseldi. Bugün toplam 138 bin 941 test yapıldı. Semptom gösteren bin 515 kişiyle birlikte toplam 9 bin 877 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 241 bin 912 oldu.