Hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Cumartesi- Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları kalktı mı? Bu hafta sonu yasak var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

HAFTA SONU YASAKLAR KALKTI MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 20-21 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? SOKAĞA ÇIKAM SAATLERİ

BU hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak kapsamından muaf tutulacak işletme ve kurumlar her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeler ile duyuruluyor.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

18 yaş altın vatandaşlar, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 0-18 yaş altında bulunan kimseler, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.