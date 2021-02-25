Hafta sonu yasakları kalktı mı? 1 Mart yasaklar kalkıyor mu? Yeni Bilim Kurulu toplantısı kararları!

Kasım ayından itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ülkemizde en çok merak edilen başlıklardan biri de Hafta sonu yasakları kalktı mı? oluyor. Bilim Kurulu toplantısının kararları beklenirken 1 Mart yasaklar kalkıyor mu? sorusunun yanıtları bugün cevap bulacak. Yeni Bilim Kurulu toplantısı karaları da bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağının belirli şartla kalacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağının illerdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre kaldırılacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. Hayatı zorlaştıran corona virüsü salgınına karşı, aralarında sokağa çıkma yasağının da yer aldığı, kademeli olarak uygulanacak olan yeni kararlar açıklandı. Ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı hakkında net bir tarih paylaşılmadı.

HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Buna göre;

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam ediyor.

Bilim Kurulu toplantısının kararlarının ardından bu yasakların nasıl olacağı merak ediliyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır.

*Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

*Türkiye bu küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanıyor.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabahı saat 05:00'e kadar kesintisiz devam ediyor.