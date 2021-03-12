Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi?

Mart başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından vaka oranlarının düşük olduğu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı açıklanmıştı. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta sonu yasak var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından yapılan açıklama ile vaka sayısı az olan illerde yerinde karar dönemi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasakları kaldırılırken hafta sonu yasak var mı, sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, araştırıldı.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son dönemde 14 binin üzerine çıkan vaka sayılarıyla birlikte merak edilen konuların başında gelen "Tekrar kapanma olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Kalın, "Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vakalar ve ölümler de artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız" dedi.

"Kademeli normalleşme dediğimiz süreç, eğer komple gevşemeye ve tedbirleri önemsememeye dönüşürse, vaka sayıları ve ölüm sayıları artarsa tekrar kapanmak zorunda kalırız. Yeniden kapanma ihtimali hep var. Mutasyon ihtimali de var, vaka sayısının artma ihtimali de var, yeni bir dalga ihtimali de. Bu kararı almak da çok kolay değil. Vatandaş, esnaf, lokantacılar çok daraldı. Tedbirlerimizi alıyoruz. Aşımızı oluyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Bir yandan da hayat devam ediyor. Bu dengeyi korumak zorundayız. Bu dengeyi ihmal edersek, vaka sayıları 40-50 binlere yükseldiğinde vatandaşımız bize gelip, "Biz hasta olmak istemiyoruz" diyecekler. Kapatın diyecekler. Devletin aldığı tedbirler vatandaş uyduğu zaman anlamlıdır. O yüzden sürekli uyarı yapıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu yüzden sürekli vatandaşlarımızı uyarıyor."

En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

ltat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi