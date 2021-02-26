Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat - Son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hafta sonu yasak var mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı her hafta cuma akşamı saat 21:00'de başlıyor ve pazartesi sabah 05:00'e kadar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı kararlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mart ayında normalleşiyoruz' dedi .

Hafta sonu yasak var mı? 27-28 Şubat - COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hasabından, 'Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak' demişti. Şimdi ise bu hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkma kısıtlamasının akıbeti araştırılıyor. Hafta sonu kısıtlamalarının sona erdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hafta sonu da ( 27-28 Şubat 2021) yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor. İşte detaylar

HAFTA SONU YASAK VAR MI? (27-28 Şubat)

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.

Hafta sonları cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu 27-28 Şubat tarihinde uygulanmaya devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmesi olursa habere eklenecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının içinde yer aldığı koronavirüs yasaklarının biteceği tarih, iller bazında kademeli normalleşme mesajları ile netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre vaka sayısı, aşılama sürecine göre 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde iller bazında kısıtlamalar kademeli olacak kaldırılacak. Kısıtlama kararları için önemli açıklamalar gelirken, yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı Bartın için belli oldu. Bartın'da 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.

Hafta sonu kısıtlamalarının sona erdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hafta sonu da ( 27-28 Şubat 2021) yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Mart aşılamada çok önemli bir mesafe kaydedeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak, Mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlıyoruz. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili şu açıklamaları yaptı; "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak."

Sokağa çıkma yasağının kalktığına dair henüz resmi açıklama geldi. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberde yer alacak.