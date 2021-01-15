Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı aşılamanın başlamasıyla tekrar gündeme geldi. Hareketliliği azaltmak ve bulaşıcılığın önüne geçmek adına uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde paylaşılmıştı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması