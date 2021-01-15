Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı aşılamanın başlamasıyla tekrar gündeme geldi. Hareketliliği azaltmak ve bulaşıcılığın önüne geçmek adına uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde paylaşılmıştı. Peki, Hafta sonu yasak var mı? 16 -17 Ocak son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması
Covid 19 tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının düşüşe geçen günlük vaka sayısının ardından devam edip etmeyeceği merak konusuydu. İşte Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları
HAFTA SONU YASAK VAR MI?
16 -17 Ocak hafta sonu yasaklarlar ilgili İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?
11 Ocak tarihli Kabine Toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Kabine Toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.