Hafta sonu yasak var mı?

Pandemi kısıtlamaları Mart ayının başında esnetilmiş ve bazı illerde Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı. Bugünlerde ise vaka sayıları yeniden artışa geçti ve yeni kararlar merak edildi. Peki, hafta sonu yasak var mı?