Hafta sonu yasak var mı? 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanıyor. 56 saat süren hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili daha önce detayları paylaşan İçişleri Bakanlığı, kısıtlamaların ikinci bir duyuruya kadar süreceğini bildirmişti. 13-14 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

Hafta sonu yasak var mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13-14Şubat tarihleri arasında geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Fırın, bakkal, manav, market gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği kısıtlama çerçevesinde hafta sonu belirlenen saatlerde sokağa çıkılabilecek. İşte 13-14Şubat hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama saatleri ve detayları...

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz sürecek.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı. Kısıtlamalar yaklaşık 2 aydır hafta sonları uygulanıyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak oan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

BAKKAL, MANAV VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATİ

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını, online sipariş firmalarının da cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı;

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

ZORUNLU HALLERDE SEYAHATLER SERBEST

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde belirtilen zorunlu haller şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi).

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler).

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

Vatandaşlar, genelgede belirtilen durumların varlığı halinde, toplu ulaşım araçları veya İçişleri Bakanlığının "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin, şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanmalarıyla mümkün olacak. İşiyle ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz eden kişiler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gün ve saatlerde 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

ÇİÇEK SATAN İŞ YERLERİNE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA '14 ŞUBAT' MUAFİYETİ GETİRİLDİ

Çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.