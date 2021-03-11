Hafta sonu yasak var mı? 13-14 Mart hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu yasak var mı sorusu araştırılıyor. 13-14 Mart hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri illere göre değişiklik göstermektedir. Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu yasağı çok yüksek ve yüksek risk grubundaki illerde devam ediyor. Peki, Hafta sonu yasak var mı? 13-14 Mart hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. 13-14 Mart'ta yasak olup olmadığı araştırılıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan risk grubu haritasına göre illerin hangi risk grubunda yer aldıkları açıklandı. Çok yüksek ve yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu yasağı cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanıyor.

HAFTA SONU YASAK VAR MI? (13-14 Mart)

Hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) sokağa çıkma yasağı yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.

• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.

• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)

• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. (Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER



İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER



Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

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