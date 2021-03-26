Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...
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Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...

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Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...

Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hafta sonu ve hafta içi için belli oldu. Koronavirüs mücadelesinde yeni önlemlerin ele alınlığı Kabine Toplantısı ile hafta içi saat 21.00'da başlayıp sabah 05.00'da sona eren sokağa çıkma yasağının tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise diğer haftalarda olduğu gibi pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...

Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu, cuma gününe doğru öne çıkan başlıklardan oldu. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.

HAFTA SONU YASAK OLAN İLLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

28 Mart Pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTASONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğupazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceği bildirilirken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında hizmet vericek.

Kamunun çalışma saatleri ise tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 13 - 19 Mart 2021

İl AdıSayı
Adana 61,58
Adıyaman 169,81
Afyon 47,36
Ağrı 41,46
Aksaray 214,42
Amasya 194,04
Ankara 107,99
Antalya 119,18
Ardahan 86,31
Artvin 113,86
Aydın 69,07
Balıkesir 288,16
Bartın 76,89
Batman 28,54
Bayburt 74,47
Bilecik 114,30
Bingöl 47,56
Bitlis 23,08
Bolu 100,38
Burdur 72,26
Bursa 97,14
Çanakkale 202,75
Çankırı 122,64
Çorum 138,65
Denizli 49,38
Diyarbakır 18,78
Düzce 95,28
Edirne 219,49
Elazığ 80,11
Erzincan 124,13
Erzurum 72,40
Eskişehir 116,56
Gaziantep 87,33
Giresun 356,35
Gümüşhane 105,15
Hakkari 15,69
Hatay 61,77
Iğdır 107,30
Isparta 74,49
İstanbul 251,12
İzmir 111,41
Kahramanmaraş 67,37
Karabük 84,15
Karaman 89,44
Kars 30,53
Kastamonu 197,41
Kayseri 196,07
Kırıkkale 73,91
Kırklareli 155,09
Kırşehir 61,31
Kilis 258,42
Kocaeli 176,39
Konya 252,18
Kütahya 111,33
Malatya 140,54
Manisa 64,66
Mardin 17,08
Mersin 80,70
Muğla 92,33
Muş 21,16
Nevşehir 79,35
Niğde 104,40
Ordu 258,87
Osmaniye 198,52
Rize 202,41
Sakarya 124,49
Samsun 508,97
Siirt 14,20
Sinop 309,06
Sivas 55,83
Şanlıurfa 18,30
Şırnak 8,18
Tekirdağ 168,26
Tokat 248,72
Trabzon 246,95
Tunceli 63,52
Uşak 19,49
Van 27,41
Yalova 275,31
Yozgat 92,82
Zonguldak 81,02
- Ramazan Eles
Ramazan Eles
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