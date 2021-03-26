Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...

Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hafta sonu ve hafta içi için belli oldu. Koronavirüs mücadelesinde yeni önlemlerin ele alınlığı Kabine Toplantısı ile hafta içi saat 21.00'da başlayıp sabah 05.00'da sona eren sokağa çıkma yasağının tüm illerde uygulanacağı belirtildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise diğer haftalarda olduğu gibi pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek. Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir...

Hafta sonu yasak olan iller: Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının hangi illerde olduğu, cuma gününe doğru öne çıkan başlıklardan oldu. Diğer haftalarda olduğu gibi bu hafta sonunda da yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü akşam 21.00'da başlayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Bursa ve Ankara orta risk grubunda yer alırken, yüksek risk grubunda yer alan İzmir'de ise sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar günü devam edecek.

HAFTA SONU YASAK OLAN İLLER

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi. Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

27 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 29 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANMAYACAK İLLER

28 Mart Pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

HAFTASONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

Kısıtlamanın olduğupazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU KISITLAMASI PAZAR GÜNLERİ DEVAM EDECEK

Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verileceği bildirilirken, turuncu renkle gösterilen "yüksek risk" grubunda olan İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler İstanbul'da sabah 7 ile akşam 19 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecek.

Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında hizmet vericek.

Kamunun çalışma saatleri ise tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir.

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 13 - 19 Mart 2021