Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı
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Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı

21.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:36
Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, kırsalda bulunan sokak hayvanlarını beslemeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalar sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaşayan sokak hayvanları için besleme çalışmaları yaptı. DKMP ekipleri tarafından; başta Seyitgazi, Kırka, Akpınar, Sakintepe, Satılmışoğlu, Sultandere ve Muttalıp mahalleri olmak üzere birçok alana mama ve çeşitli yiyecekler bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı
Hafta sonu yasağında sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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