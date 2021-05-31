Hafta sonu yasağı kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

Bugünkü kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıklama yapıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi de Hafta sonu yasağı kalktı mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları nelerdir? oldu. Kabine toplantısı saat 15:00 'da başladı ve bitti. Şimdi kararları açıklanıyor. Peki, hafta sonu yasağı kalktı mı? 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu yasakları kalkacak mı? Detaylar haberimizde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuşuyor. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Haziran sonrası geçerli olacak normalleşme kararlarını açıklıyor.

HAFTA SONU YASAĞI KALKTI MI?

Tüm gözlerin çevrildiği Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Normalleşme dönemi için bir yol haritasının belirleneceği toplantıda alınan kararları kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı açıklayacak. Reuters'a konuşan bir yetkili kritik toplantıya dakikalar kala çok önemli bilgiler vermiş, hafta sonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini ifade etmişti.

Hafta sonu kısıtlamaların bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini vurgulayan yetkili; "Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak. Biontech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" şeklinde konuştu.

Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor. Detayları paylaşacağız. Takipte kalabilirsiniz...

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Alınan normalleşme kararları kapsamında; haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.

Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek.

salonu gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecek. Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecek.

Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecek.

Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.

31 MAYIS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.