Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
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Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi

06.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:39
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi

Adana'da kafe ve restoranlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere birçok kurala uygunluk denetlendi.

Adana'da kafe ve restoranlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere birçok kurala uygunluk denetlendi.

Kontrollü normalleşme dönemine geçişle birlikte tüm yurtta 'Dinamik Denetim Modeli' uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, bugün Adana'da da Kovid-19 restoran, lokanta, kafeterya gibi mekanlar ile umuma açık yerlerin denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz'in katılımı ile Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda başlayan denetimde işletme sahibi ve müşterilere uymaları gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Yeme-içme mekanlarındaki maske, sosyal mesafe ve hijyen başta olmak üzere masalar arasındaki mesafe, müşteri kapasitesi, girişte HES kodu uygulaması, ateş ölçümü gibi kuralları denetlendi. - ADANA

Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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