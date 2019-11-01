Hafta sonu voleybol şöleni var

01.11.2019 08:50

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'da başlayacak.

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi2nde temsil eden Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligin 4. haftasında İba Kimya TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak. 03 Kasım 2019 Pazar günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakanın başlama saati 14.00.

Müsabaka öncesinde temsilcimiz Nevşehir Belediyespor grubunda 6 puanla 4. sırada yer alırken İba Kimya TED Ankara Kolejliler 3 puanla 8. sırada.

Büyük bir çekişmeye sahne olacak olan müsabakayı Nevşehirli sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Kaynak: Bültenler