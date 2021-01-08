Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

08.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:53

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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