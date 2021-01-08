Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
08.01.2021 22:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:53
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ