Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 11 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.