Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KARAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.