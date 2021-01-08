Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
08.01.2021 22:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:41
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KARAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KARAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal