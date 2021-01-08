Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

08.01.2021 22:38 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:41

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KARAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik KARAMAN - Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karaman'da cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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