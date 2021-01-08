Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

08.01.2021 22:34 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:38

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Antalya'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Antalya'da sessizlik hakim oldu.

Saat 21.00'de başlayan ve 11 Ocak Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokakların boş kaldığı Antalya'da, normal zamanlarda oldukça işlek olan caddeler ve sahil yolları tenhalaştı.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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