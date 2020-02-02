Hafta sonu Uludağ'a akın

02.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:09

Yarıyıl tatilinin son günü Uludağ'a çıkan tatilciler, teleferik ve karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.



Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a Pazar günü ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Eşsiz Bursa manzarası eşliğinde zirveye çıkmak isteyenler teleferiğe yönelince uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğa rağmen yarıyıl tatilinin son gününü Uludağ'da geçirmek için sıraya giren tatilcilerden bazıları Uludağ'a ilk kez geldiklerini, bazıları da daha önce geldiklerini ve yeniden çıkacaklarını söylediler.



Sömestir tatilinin son günlerinde çocuklarıyla Uludağ'a akın eden aileler de araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Günübirlikçi vatandaşların da akın ettiği Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Okulların açılmasına bir gün kala çocuklar kızaklarla karın tadını çıkardı. Araç kuyruğu sebebiyle Milli Park gişelerinde üç kapı da çalışırken, buna rağmen araç kuyruğu oluştu. Uzun kuyruk sebebiyle zirveye çıkamayanlar ise bu durumu fırsata çevirip yol kenarında mangal yaptı.



Uludağ'a tatile geldiklerini söyleyen Ersin Taştan, "Hafta sonunu çocuklarımızla beraber değerlendirelim istedik. Keyifli bir gün, hava da sıcak, güzel. Biraz kayacağız, sonra sucuk ekmek yiyip, aktivitelere katılacağız. Akşamüstü döneceğiz" dedi.



Uludağ'da kar kalınlığı 120 santimetre olarak belirlenirken, hava sıcaklığı ise eksi 2 derece olarak ölçüldü. - BURSA

Kaynak: İHA