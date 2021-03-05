Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?
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Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?

05.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:56
Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?

Normalleşme ile beraber Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Sokağa çıkma yasağı genelgesi!

Normalleşme ile beraber Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler? Sokağa çıkma yasağı genelgesi!

BU HAFTA SONU TEKEL BEYİLER AÇIK MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Cumartesi tekel bayiler İstanbul'da açık. Alkol satışı ile ilgili açıklama yapılamadı.

HAFTA SONU NERELER AÇIK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığı yerlerde bakkal, manav, kafeler açık olacak.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Hafta sonu tekel bayiler açık mı? Hafta sonu nereler açık? Sokağa çıkma yasağı olan iller nereler?
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