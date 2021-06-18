Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
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Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu

Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında hafta sonu tatilcilerinin yoğunluğu vardı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol noktasında hafta sonu tatilcilerinin yoğunluğu vardı.

İlçelere karayolu ile tek giriş yolu olan noktada Jandarma Asayiş ve Jandarma motorize ekipleri yolcuların kimlik taramalarını yaparak pandemi kuralları konusunda uyarılarda bulundular.

Hafta sonlarını Marmaris mahallelerinde geçirmek için Denizli'den, İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerden aileleri ve arkadaşları ile gelenler dikkat çekti

Marmaris İlçe Jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat boyunca yaptıkları kontrollerde bir gün içerisinde 10 aranan şahıs ve 4 aranan araç tespit edilerek gerekli cezai işlemleri uyguladı. - MUĞLA

Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu
Hafta sonu tatilcileri Marmaris giriş noktasında uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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