Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı
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Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı

Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı -Trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.

13.07.2020 01:13 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:18

Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı

-Trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, yaşanan trafik yoğunluğunda araçlar tampon tampona ilerledi.

Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, pazar akşamı trafik yoğunluğuna takıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, araçlar tampon tampona ilerledi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamak için yoğun mesai harcadı. Saat 20.00 itibari ile oluşan trafik gece geç saatlerine kadar sürdü. Samsun-Ankara, Kayseri-Kırıkkale kara yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Hafta sonu tatilcileri 43 ilin geçiş güzergahında trafiğe takıldı

Kaynak: İHA

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