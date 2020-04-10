Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya... Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler açık olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 ilde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı iş yerleri, tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler açık olacak. - ANKARA Kaynak: İHA