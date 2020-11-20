Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu nereler açık?

Bugün başlayacak sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu nereler açık?

20 Kasım saat 20:00'da başlayacak kısıtlamalarda merak edilen edilen bazı soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Hafta sonu nereler açık?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

En merak edilen soruların başında yer alan marketler hafta sonu açık mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

HAFTA SONU NERELER AÇIK?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

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