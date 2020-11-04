Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

04.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:35

Koronavirüs vaka sayılarının tekrar artmasıyla beraber sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak edildi. Peki, Sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

2020'de ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi bugünlerde tekrar yükselişe geçti. Bununla beraber korona tedbirleri tekrar gündeme geldi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa ve Kırklareli'de çeşitli önlemler alınırken İstanbul içinde koronavirüs tedbirleri gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı olup olmadığı da en çok merak edilen konulardan oldu.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek ve pazar yerlerinde denetimler artırılacak. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak.

KIRKLARELİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Kırklareli Valiliği kentte koronavirüs salgın sayısında artışın çoğalması nedeniyle tedbirleri artırdı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aldığı kararla kentte tüm girişlerde risk sorgulaması yaparak, riskli olanları kentte girişlerine izin vermeme kararı alırken, 65 yaş üstü vatandaşların kahvehane ve çay bahçelerine girişlerini yasaklayıp tüm kamu çalışanların 2'nci bir emre kadar izinlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kentte koronavirüs vaka sayılarında artış olması nedeniyle yeni tedbirler aldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan il pandemi kurulu kentte tüm girişlerde yaptığı kimlik kontrolü ile koronavirüs riski taşıyanları kentte almama kararı aldı.

BURSA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Bursa'da artan koronavirüs vakaları sonrasında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkmak yasak mı? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı var mı?

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