Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Artan koronanvirüs sebebiyle kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artış ile birlikte 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu tekrardan tartışma konusu oldu. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kış aylarının gelmesi ile birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış meydana geldi. Peki, tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 17 Kasımkabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Detayları haberimizden takip edebilirisiniz.
HANGİ ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?
Sokağa çıkma yasağı olup olmadığınıkabine toplantısı sonrasında öğrenebiliriz. Fakat, koronavirüs artışları değerlendirildiğinde sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesi durumunda öncelik İstanbul, Bursa, Gaziantep, Ankara ve İzmir'e verilecek.