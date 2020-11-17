Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Artan koronanvirüs sebebiyle kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak?