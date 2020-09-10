Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller Hafta sonu yasak olacak mı? Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ve Bilim kurulu toplantıları ardından ''yasaklar geri mi geliyor?'' sorusu gündeme geldi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosuna göre vaka oranları yükselmeye devam ediyor. Sık sık maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunulmasına rağmen il valilikleri, koronavirüs vakarlarını en aza indirmek adına çeşitli koronavirüs tedbirleri almaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi ile şehir içi ulaşımdaki araçlarda kısıtlama getirildi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak çeşitli önlemler yine Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Diğer yandan artan vakalar sonrası merak konusu olan sokağa çıkma yasağına ilişkin Bilim Kurulu veya İçişleri bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

İl valilklerince alınan önlemler neticesinde 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çeşitli tedbirler alındı. İşte, 65 yaş üstü kısıtlama getirilen iller:

Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir"

Muğla

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Çankırı

Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 11.00'den sonra 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine girişlerinin yasaklandığını açıklandı.

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