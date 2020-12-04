Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5-6 Aralık sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamaları ve yasakları getirildi. Bu hafta sonu uygulanmaya başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte sokağa çıkma yasağı uygulanacak günler, saatler ve detayları!

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlayacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonunun gelmesiyle vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağı için hazırlıklar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs tedbirleri kapsamında geldiğini duyurduğu yasaklardan biri olan sokağa çıkma yasağının detayları şu şekilde...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelde doğrultusunda bu hafta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlayacak. Bu karara göre ilk yasak 4 Aralık Cuma günü 21:00'da başlayacak. 4 Aralık 21:00 ile 7 Aralık 05:00 saatleri arasında vatandaşlar ve kurumlar sokağa çıkma kısıtlamasına uymakla yükümlü olacak. Yasak Pazartesi günü sabah 05:00 itibariyle bitecek. Yeni bir karara kadar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması her hafta sonu yapılacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK TAMAMEN Mİ YASAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı aslında bir kısıtlama olarak İçişleri Bakanlığı tarafından sunuldu. Buna göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olmayan vatandaşlar saat 10:00 ile 17:00 saatleri arasında sadece gerekli gıda, fırın alışverişleri için evlerine yürüme mesafesindeki bakkal, market ve fırınlara gidebilecekler. 17:00 sonrası dışarı çıkmak acil durumlar harici yasaktan muaf olanlar dışındaki herkese yasak olacak. Ayrıca market, fırın, restoran, bakkal ve manav gibi gıda hizmetleri de sadece evlere paket sipariş yapacak şekilde açık olacak. Restoranlar 20:00'a kadar paket hizmeti verecek.