Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı?
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı?
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Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz itibrariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağı açıklanmıştı. Peki, bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının gevşetilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz itibrariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağı açıklanmıştı. Peki, bu hafta sonu (26-27 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı? İşte detaylar haberimizde…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadesini kullandı. Bu bilgilere göre, bu hafta sonu pazar günü yasağın devam etmesi bekleniyor.

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran Cumartesi-Pazar yasağı var mı? - Haberler
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