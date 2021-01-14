Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı!
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı!

14.01.2021 16:36 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:40
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı ile ilgili neler dedi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devam edenkısıtlamalar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler dedi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 16-17 Ocak sokağa çıkma yasağı!

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrası vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi sorular sormaya başladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız." ifadesini kullandı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürüyor.

EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.

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