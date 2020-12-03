Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçla kaç arasında olacak? Cuma günü yasak saat kaçta başlıyor?

Koronavirüs kapsamı nedeniyle yeni kararlar alındı. Bu kararlar kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki hafta sonu cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman? Saat kaçta yasak başalyacak? Saat kaçta yasak sonlanacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" dedi. Peki yasak Cuma günü mü başlıyor? Cuma günü saat kaçta yasak olacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Alınan yeni kararlara göre hafta içi gece 21:00 - 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı mevcuttur. Hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı getirildi. Yani hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacak, pazartesi sabah saat 05:00 'a kadar devam edecektir.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASINDADIR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Cumartesi ve Pazar günü tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak ve Pazartesi sabah 05:00 'a kadar yasak devam edecektir.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başlangıcı : Cuma akşam 21:00

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitişi : Pazartesi sabah 05:00

Bunun dışında hafta içi her gün akşam 21:00 ile sabah 05:00 arasında da sokağa çıkma yasağı mevcuttur.

ALINAN DİĞER TEDBİRLER ŞU ŞEKİLDE

- Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.

- Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.

- Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.

- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

- Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

- Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.

- 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.