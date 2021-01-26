Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Tüm Türkiye'ye kısıtlamalar getirildi. Vaka sayılarında düşüş yaşanması sonucu sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Pandemi sebebiyle birçok kısıtlama getirildi. Hafta içi ve hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması halen devam etmektedir.Peki, azalan vakalar sonrası sokağa çıkma yasağı bitecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Vaka sayılarında düşü yaşanmaya başladı. Vatandaşların merakla bekledi sorulardan Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? gibi soruların yanıtı Bilim Kurulu toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta içi sokağa çıkma saatleri, 21.00'da başlayıp, ertesi gün 05.00'a kadar devam etmekte. Hafta sonu ise, Cuma 21.00'da başlayıp, Pazartesi 05.00'a kadar devam etmekte.