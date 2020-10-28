Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma geri gelecek mi? İstanbul'da neden koronavirüs artışı oldu?

Koronavirüs artışı sebebiyle getirilen yasaklar, sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularını akla getirdi. Hafta sonu yasak var mı? Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma geri gelecek mi?

Eğlence mekanlarına getirilen yasaklar sonrası tekrar sokağa çıkma yasağı olur mu? sorusu sorulmaya başlandı. Her geçen artan koronavirüs vakaları sonucunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İstanbul'da yasak olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece düzenlenen parti haberlerinin sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı.

''Gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesi gibi Bilim Kurulu'nun bir öneri oldu. İlerleyen günlerde İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapacak.'' dedi.

İSTANBUL'DA NEDEN BU KADAR ARTIŞ OLDU?

Sorulan "İstanbul'da son 1 haftada niye bu kadar artış oldu?" sorusu üzerine Bakan Koca, "İstanbul dünyanın 14. nüfus yoğunluğu olan kenti. Dünyadan gelenlerle birlikte 20 milyondan bahsediyoruz. Mutasyonla ilgili olarak çalışma için söylüyorum. Mutasyon daha çok bulaştırıcılığı arttırması şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha önce 15-20 dakikada bulaşan virüs artık d ha kısa sürede bulaşma özelliği söz konusu. Son dönem dikkat ettiğimizde diğer illerimiz için aynı şeyi söylüyorum virüsün bulaştırıcılığı daha çok arttı. Maske, mesafe ve el hijyenine dikkati söylüyoruz, kalabalık ortamlardan mutlaka kaçınmamız gerekiyor. Bir araya gelmemizde 6-8 kişi fazla olmamasına dikkat etmeliyiz. Eskisine göre daha fazla bulaştırıcılığı oldu. Uçuşlarla ilgili HES uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Her geçen gün HES uygulamasını daha da yoğunlaştıracağız. 16,5 milyon vatandaşımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını bekliyoruz. Bizim hareketliliğimizi en az üçte bir azaltmamız gerekiyor" dedi.