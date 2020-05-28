Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? İşte Son Durum
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Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? İşte Son Durum

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı? İşte Son Durum
28.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:50

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını merak etmeye başladı. Sizler için son durumu bir araya getirdik.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Cumhurbaşkanı açıklamasında "Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz" cümlelerine yer vermişti. İçişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapıldı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." "Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek."

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada 1 Haziran'dan itibaren restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacağını söylemişti. Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya hemen aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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