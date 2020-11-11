Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de getirilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı sonrası yeni sorular gündeme gelmeye başladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?

Artan koronavirüs sebebiyle alınan önlemlere yenilere eklendi. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olacak?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili şunları söyledi; "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi. Bunun haricinde, İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Uşak ve Kütahya'da da 65 yaş üstüsaat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi.