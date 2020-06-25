Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı YKS tedbirleri genelgesi
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı YKS tedbirleri genelgesi

İçişleri Bakanlığı 27-28 Haziran günleri YKS sınavi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını genelgeyle duyurdu. Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? 81 ilde sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 Haziran'daki LGS nedeniyle belli saatlerde sokağa çıkma yasağı vardı. YKS İçişleri Bakanlığı genelgesi haberimizde.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi, Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı YKS tedbirleri genelgesi
25.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:36

27-28 Haziran günlerinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS sınavının olduğu saatlerde vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelgeye göre, koronavirüsün bulaş riskini en aza indirmek, güvenli ortamda öğrencilerin sınavlarına girebilmesi için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte, ayrıntılar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bakanlığın 81 İl Valiliğine gönderdiği LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge çerçevesinde 20 Haziran Cumartesi günü düzenlenen LGS nedeniyle vatandaşlar, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında belli istisnalar dışında sokağa çıkmadı. 27-28 Haziran'da gerçekleşecek YKS sınavı için de aynı düzenleme hayata geçirilecek. Buna göre:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar yasaktan muaf olabilecek.

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