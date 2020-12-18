Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nereler açık? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu nereler açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gelen kısıtlama sonrası 19 Aralık Cumartesi ve 20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nereler açık? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hafta sonu nereler açık?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

HAFTA SONU NERELER AÇIK?

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.

Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.

50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.